CONTINÚAN DESPIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

Trabajadores del área de Bacheo y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, denunciaron acoso laboral por parte de las autoridades del Ayuntamiento, pues recibieron un oficio para que firmen su renuncia voluntaria, pese a que consideran que no hay ningún motivo de peso para proceder en sus contras.

La señora Francisca Ventura Leyva, consideró que éstas medidas se deben a la pasada huelga contra la comuna campechana, y exigió que se le dé un motivo de peso para pedir su renuncia, pues afirmó que durante 18 años de trabajo en esta área del Ayuntamiento, no ha tenido ningún problema.

“Yo quiero que el alcalde me dé motivo por el cual me están corriendo, en el documento dice que yo tengo que firmar y que el Ayuntamiento no me adeuda nada, como no me va adeudar si yo pago ISSSTECAM y él no cumple con el pago en esta dependencia, y ese es un derecho que tengo como trabajadora y el presidente en lugar de investigar chisme de vecindad barata en sus direcciones que se dedique a ver cuáles son los problemas de su administración”.

La afectada acusó que el líder de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, en lugar de ayudarlos los está afectando, pues no hay defensa de los trabajadores de parte de este sindicato.

Y en el área de Bacheo, José Alberto Huchín Cu y César Enrique Borges Manrrero también recibieron estos oficios, y se le indicó que no los dejarán pasar a sus áreas de trabajo.

“Siguen las arbitrariedades por parte de la autoridad municipal, y nos negamos a firmar algo que va en contra de nuestros derechos, es una acción amañada, nos quieren intimidar, en otras áreas están haciendo lo mismo, es un acoso laboral, no hay ningún motivo por el cual nos quieran despedir, puede ser por motivo de la huelga, pero ese movimiento fue legal”.