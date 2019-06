CONVOCA AYSA GONZÁLEZ A LA UNIDAD, OFRECE SU MANO AMIGA

Aquí está mi mano amiga para todos; no podemos estar discutiendo por cosas estériles, vamos a trabajar todos por el bien de Campeche, manifestó el gobernador Carlos Miguel Aysa González, minutos después de rendir protesta como Gobernador Constitucional Sustituto ante el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del estado, cuyos integrantes lo eligieron para desempeñar esa encomienda.

En entrevista a las puertas del recinto oficial de sesiones, Aysa González se comprometió a trabajar por el bien de Campeche e indicó tiene 40 años de desempeñarse en diferentes cargos, al tiempo que se consideró un hombre que ha trabajado por el bien de Campeche y lo seguirá haciendo.

-Lo que sí puedo decirles: no podemos estar discutiendo en cosas estériles, vamos a trabajar todos por el bien de Campeche, aquí está mi mano amiga para todos –manifestó y con una sonrisa pidió se le permitiera disfrutar del momento pues aseguró haber sido notificado minutos antes de la decisión del pleno de la LXIII Legislatura.

-No tengo con qué pagarle, ellos que son la genuina representación del pueblo, que hayan elegido a mi persona, profundamente agradecido y no les puedo fallar. Eso me demuestra que tengo en ellos un grupo que me va a ayudar a gobernar. Un hombre no puede solo, siempre lo he manifestado, necesito el concurso de ellos y de ustedes. Les pido paciencia.

En su primera entrevista como Gobernador Constitucional, encargo que concluye el 15 de septiembre del 2021, Aysa González aseguró trabajará con todos los gobiernos municipales y recorrerá las comunidades de la entidad, y difirió de los señalamientos en materia de seguridad y puso como ejemplo los comentarios de los visitantes sobre el tema.

-No podemos seguir echándole porque tenemos que ir juntos a que Campeche sea el más grande del país y solo lo logramos si todos trabajamos por el bien de Campeche; no podemos estar enfrentándonos en luchas estériles, es un llamado a la unidad, y es un llamado a pedirles que me ayuden y que me acompañen en esta gran, vamos a tener una gran comunicación. Aquí está mi mano franca.

Afirmó categórico que el llamado es a todos los ciudadanos pues el Gobernador debe trabajar con todos.

– Está mi mano para todos. Voy a trabajar profundamente por los municipios, seré un Gobernador que camine, quiero ir a ver a las comunidades y trabajar por ellos, me merecen todo mi cariño y mi respeto.

-Soy una gente de trabajo, de esfuerzo, no ha sido fácil, la constancia ha sido mi gran aliada, mi responsabilidad, nadie puede regatear que he entregado parte de mi vida.

Por último, comentó habrá ajustes en el gabinete.

-Hay unos grandes funcionarios y a lo mejor se hacen algunos ajustes, pero estamos caminando bien.