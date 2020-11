Convocan a campechanos a participar como consejeros electorales distritales

Con el inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 (PEF) se deberán instalar el próximo 1 de diciembre los Consejos Distritales de la Entidad, informó la Consejera Presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche, Elizabeth Tapia Quiñones.

Adelantó que están trabajando para su adecuada integración, por lo que “lanzamos la convocatoria a la ciudadanía para participar como Consejera o Consejero Electoral, quienes acompañarán de forma directa en los preparativos y desarrollo de las actividades que forma parte de la que será la elección más grande de la historia”.

Para esta convocatoria será la designación de cinco ciudadanos o ciudadanas que serán nombrados como Consejeros Electorales Distritales Suplentes, dos corresponden al Consejo 01 con cabecera en Campeche y tres corresponden al Consejo 02 con cabecera en Cd. del Carmen, que no necesariamente deben vivir en estas ciudades, pero si es importante que habiten en algunos de los municipios que forma parte del Distrito Electoral Federal correspondientes, es por ello que la invitación es para toda la ciudadanía de toda la Entidad.

En esta ocasión y debido a la situación de la pandemia que estamos atravesando se ha desarrollado la convocatoria mixta para la recepción de la documentación en dos modalidades, la virtual que es un procedimiento mediante el envío de la documentación a través del correo electrónico y la modalidad presencial que es la convencional, acudiendo a las sedes de las juntas ejecutivas del INE sea la local o distritales, respetando en todo momento las medidas sanitarias, precisó la Vocal Ejecutiva.

El plazo para recibir la documentación de la ciudadanía es a partir del pasado 3 y hasta el próximo 12 de noviembre, para la modalidad virtual a las cuentas de correo electrónico joseluis.aboytes@ine.mx, hector.sarmiento@ine.mx o roberto.arellano@ine.mx, pero si lo prefieren pueden traer la documentación a la oficina más cercana, para lo cual ponemos a disposición los números telefónicos 9818160500, 9818299694 ó 9381120552, donde les darán la dirección y horarios de recepción, precisó Tapia Quiñones.

Dentro los requisitos que deben llenar las y los aspirantes están el ser mexicana o mexicano con pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; Vivir por lo menos dos años en la entidad; Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores; No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores; No contar con impedimento legal o incompatibilidad para el cargo, por no cumplir con los requisitos señalados en la ley; Gozar de buena reputación y no haber sido condenada(o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Es preciso mencionar que los nombramientos serán para los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024, y podrán participar todos los que así crean llenar los requisitos de ley, además tengan disponibilidad de tiempo, les interese los temas electorales, aunado al privilegio de aportar a México y la democracia su conocimiento, fortaleciendo así a la ciudadanización una vez más del Instituto Nacional Electoral; para mayor información visiten las redes sociales institucional del INE Campeche, finalizó diciendo.