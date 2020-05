Copriscam cierra panaderías pero no actúa contra ambulantes, señalan

Héctor Mena Trejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Campeche, manifestó su inconformidad por la actitud de inspectores de la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Campeche (Copriscam), pues afirma clausuró un pequeño establecimiento por una omisión involuntaria de los trabajadores.

Destacó los industriales del ramo se esfuerzan por no cerrar sus puertas y mantener activo al personal con que cuentan, pero señaló la Copriscam no valora este esfuerzo y por el hecho de que una empleada no trajera el cubre bocas en una inspección, se cerraron sus puertas.

-El personal tiene cubre bocas, y por algunos momentos se los quitan porque no están acostumbrados a ellos; se hace esfuerzo y consideramos no es motivo suficiente para clausurar… en cambio, no hace nada para evitar que vendedores ambulantes sigan operando, a pesar de las reiteradas quejas sobre el particular.

-Por la pandemia ya hay cierre de panaderías pequeñas, pero nos preocupa porque inspectores llegan y si no ven a la encargada del despacho sin cubre bocas, clausuran… no levantaron un acta como se hace para dar 24 horas y arreglar las anomalías, se está siendo muy tajante, por lo que enviaremos un escrito el titular de la Copriscam –Santiago Rodríguez Adam-, porque en este momento no creo sea la medida porque el dueño no tiene conocimiento y a veces el empleado no colabora.