Copriscam, sin personal suficiente para vigilar que se cumplan las normas sanitarias

Sin poder ocultar el malestar que le provocaron los cuestionamientos sobre las causas por las que no se sancionan a los establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias, Santiago Rodríguez Adam, titular de la Comisión para Protección de Riesgos Sanitarios en Campeche (Copriscam), dijo que no hay personal suficiente para estar en todos los lugares y que “ya no estamos siendo complacientes”.

Dijo entonces que los comercios y establecimientos “ya tuvieron tiempo suficiente de aprender” y que todos tomaron cursos sobre el tema y entró a la nueva normalidad, además toda la gente conoce los 15 lineamientos.

-Todos los sabemos, ahora hay que hacer que se cumplan –argumentó y aseguró no es opcional y que se aplican suspensiones de 24 a 48 horas con un cierre total del local para que corrija porque no se quiere perjudicar a nadie y familias dependen de esos negocios y no se aplican sanciones económicas por el momento.

-No es nuestra función estar perjudicando económicamente a las empresas.

Rodríguez Adam insistió en que todo lleva un procedimiento, y ante los señalamientos de que hay establecimientos que no acatan las disposiciones sanitarias, pidió se denuncie y que todo está escrito para aplicar medidas.

Informó entonces que en los ocho meses de la pandemia, se han aplicado 187 suspensiones y 127 clausuras y, en el caso de la Ley Seca, apuntó se han realizado 184 operativos de alcohol, 70 en Campeche, Calkiní, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

En los dos meses que Campeche lleva en semáforo verde, comentó posteriormente son 37 las sanciones aplicadas.