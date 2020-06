Copriscam ya suspendió 107 comercios por no cumplir con normas sanitarias

En lo que va de la contingencia sanitaria, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche ha clausurado diversos comercios por desacatar las medidas preventivas para evitar contagios de covid-19, así como el cierre de establecimientos que continuaban vendiendo bebidas embriagantes en medio de la ley seca, reveló el titular Santiago Rodríguez Adam.

15 mil 558 verificaciones sanitarias, de las cuales 9 mil 976 se realizaron en el municipio de Campeche y 5 mil 582 en Carmen, lo que derivó en la suspensión total o temporal de las actividades y servicios de 107 establecimientos de los cuales 48 son de actividades esenciales y 59 con actividades no esenciales.

Precisó que en su mayoría, los comercios fueron suspendidos por no acatar las medidas sanitarias como el uso de gel antibacterial, no respetar la sana distancia entre los usuarios y no usar cubrebocas, lo que pone en riesgo la salud de los usuarios.

Rodríguez Adam indicó que por el momento no se están aplicando multas a quienes incurran en irregularidades.

Respecto a la suspensión de conocido supermercado en la zona Ah-Kim-Pech, dijo que se realizó porque no se estaban acatando las medidas sanitarias como la sana distancia y rebasar el número permitido de clientes, así como no usar tapetes sanitizantes y que se permitiera el paso a los ciudadanos sin tomar la temperatura corporal.

Agregó que la Copriscam ha realizado 153 operativos de vigilancia en establecimiento de bebidas embriagantes de los cuales procedieron 50 clausuras, y se presentará 72 denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Por parte de esta última instancia de seguridad dijo que fueron desmantelados 24 puntos de venta clandestina de bebidas alcohólicas.