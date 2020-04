Coronavirus precipitó el derrumbe del neoliberalirmos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el Covid-19 precipitó el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.

Aseguró que no continuará con los modelos económicos neoliberales que se ejecutaban con anterioridad, pues, sólo demostraron ser un fracaso que han dado como resultado la desigualdad socioeconómica y han profundizado la corrupción.

“La gente sabe de lo que hablo, los especialistas no porque están acostumbrados en otras acciones, quieren las recetas del periodo neoliberal y dijimos que ésas no se aplicarán porque no resuelven el problema, lo agravan y profundizan la corrupción”, dijo.

En cuanto al plan para impulsar la economía, AMLO busca aplicar en nueve meses, recursos por 22 millones de beneficiarios de programas sociales, 2 millones de nuevos empleos y 2 millones 100 mil créditos para vivienda y pequeños empresarios.