Corsarios de Campeche aun sin poder arrancar pretemporada

Debido a la situación epidemiológica en la que el estado de Campeche sigue en color amarillo, los Corsarios de Campeche aún no cuentan con autorización para arrancar formalmente su pretemporada, limitándose a sostener reuniones individuales o en pequeños grupos con los jugadores para hablar de lo que esperan de cada uno en el Torneo 2020-2021 de la Liga de Tercera División Profesional (LTDP).

Así lo señaló el preparador físico del club campechano de Tercera División, César Alexander Alexenicer, quien junto con Román Quen Pereira, entrenador de porteros, y el utilero Manuel Quen, forman el staff técnico liderado por Ulrich Peter Kowalczyk, director técnico de los Corsarios.

“El cuerpo técnico ya está en Campeche, se ha reunido y está planeando toda la pretemporada, ya tuvimos junta con varios jugadores a quienes se les platicó lo que queremos, también con los refuerzos que han llegado, solo estamos esperando la luz verde para iniciar, yo creo que el lunes ya se podría iniciar, pero dependerá de las autoridades”, señaló.

El preparador físico y auxiliar de Peter Ulrich Kowalczyk lamentó que por el tema de la pandemia del coronavirus que nos aqueja a todos no se pudieron celebrar este año visorias ni nada por el estilo para detectar jugadores “porque hay que tener muchísimas medidas, y no tenemos el lugar todavía, porque no tenemos una cancha propia para las visorías. Entonces si nos vamos a jugar todo con el plantel campechano como lo hemos venido haciendo la mayoría de las veces, tenemos la mayoría de los planteles los últimos tres años fueron 80 por ciento campechanos y así terminamos jugando, a veces con un jugador de fuera o dos nada más, pero los demás son cien por ciento campechanos”.

César Alexander Alexenicer comentó que esta será una temporada diferente y también la preparación previa, a la que le restan cuando mucho cuatro semanas para prepararse, “tendremos que hacer una pretemporada sin demasiada carga, más bien buscando la conjunción del equipo como tal, y que los muchachos puedan aguantar 70-80 minutos de alta calidad, el resto del físico se trabajará conforme avance el campeonato”.

El estado mental y anímico de los jugadores, dijo, está al tope, “están muy bien, con los jugadores que nos hemos juntado, que hemos tenido pláticas y reuniones individuales, tienen muchas ganas, tienen muchísimas ganas de empezar, tienen ganas de ser protagonistas, la gente que se quedó (del torneo anterior) quiere revancha porque nosotros cerramos muy bien el torneo, entonces queremos ser protagonistas”, culminó.