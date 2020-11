Corsarios debe aprender a manejar superioridad numérica: Peter Ulrich

Tenemos que saber trabajar cuando estamos en superioridad numérica en la cancha ante cualquier rival, concluyó el director técnico de los Corsarios de Campeche, Peter Ulrich Kowalczyk tras el empate del viernes pasado ante el Inter Playa del Carmen, que se terminó llevando dos puntos en su visita al Estadio Universario.

Las dos unidades cedidas en el más reciente encuentro de Corsarios de Campeche ante Inter Playa del Carmen dejaron molestia y una sensación de “no poder ganar a un rival que tuvimos muy cerca de una derrota y no hicimos y tenemos que saber trabajar cuando tenemos superioridad numérica en la cancha”, reflexionó el director técnico.

Y aclaró: “No estoy molesto, pero duele que el equipo merecía más que un sólo punto y que pierdas en penales, sabemos que las últimas series de penales lo ganamos, ahora nos tocó perder; no es una cosa que te moleste, es un punto, sí duele, pero me duele más no poder ganar a un rival que tuvimos muy cerca de derrotar y tenemos que saber trabajar cuando tenemos superioridad numérica en la cancha, nos falta más talento de visión”.

“No fue tan mal partido, no se perdió, tienes un empate contra un equipo importante”, insistió.

La actuación de Inter Playa del Carmen deberá ir a la alza, ya le urge, es un equipo con amplios recursos por contar con equipo de la Liga Premier (Segunda División) y las estadísticas no van con su realidad, comentó.

“Ellos mismos se sorprenden que no han sumado más puntos, porque saben que tienen un equipo muy importante con jugadores con experiencia”, añadió.

“Tienen un equipo de 4 -5 jugadores que en diciembre estarán en Segunda División, se nota que nuestro equipo tenía que ganar por tener más jugadas de gol al travesaño y otras donde nos sacaron un balón de la línea y dos acciones más dentro del área y ellos tuvieron dos remates a nuestra portería”, observó.

Pero más que mirar al rival, el director técnico busca soluciones en su equipo y agregó: “pasa también por los jugadores con situaciones que no lo tenemos, pero tenemos jugadores que pueden aprender”.