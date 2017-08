CORSARIOS EMPATA EN DUELO AMISTOSO

En la presentación de ambos planteles en esta capital del Estado, como parte de preparación para encarar el torneo 2017-2018 del fútbol de Tercera División, Corsarios de Campeche recibió en el Universitario a los Isleños del Carmen FC, franquicia que debutará en la Liga Premier de Fútbol Serie “B” con un empate a un gol.

El compromiso se saldo con tres enfrentamientos de 30 minutos cada uno, tiempo suficiente para que Ulrich Peter Kowalczyk, por los filibusteros y el profesor Tomás Borja García y su auxiliar Francisco Negrete Arceo concluyeran en sus alineaciones con elementos desconocidos hasta hace unos meses, pero que en breve serán protagonistas en sus respectivos niveles.

Isleños del Carmen FC, debutará el próximo 12 de agosto visitando a Cuautla, se adelanto en el marcador con disparo que supero la estirada de Roberto Guzmán, por parte de Carlos Pestaña.

Y en el tercer tiempo, Jorge Mass anotó por Corsarios.

Los Isleños del Carmen FC es una escuadra empezará a escribir su historia y recuerda a las anteriores representaciones de nivel de Segunda División que el municipio de El Carmen ha sido sede, desde aquel primer equipo en el nivel citado de los Isleños del Atlético Carmen, pasando por el proyecto de la Unacar con equipos de Segunda y Tercera División hasta el más reciente ejercicio deportivo con un equipo de Ascenso.

Este proyecto deportivo que encabezan los profesores Borja García y Negrete Arceo es independiente al equipo de Tercera División que también tendrá la Isla.

En el caso de Corsarios, es una alineación renovada en un 90 por ciento, vale apuntar de los once elementos de su primera alineación del torneo 2016-2017, siete ya no juegan para este plantel, uno más no ha tenido regularidad y sólo tres plazas repetirán entre un torneo y otro.

La alineación carmelita fue con Abraham Méndez, Mauricio Díaz, Rubén Magaña, Darwin Flores, Jesús Ruiz, Luis Ortega, Martin Chim, Adán López, Carlos Pestaña, Daniel Gordillo, Enrique Villa.

Corsarios presentó a Roberto Guzmán, Ricky Cantun, Ronaldo Matú, Jorge González, Carlos Murillo, Juan Berzunza, Rubén Ascencio, Darwin Vázquez, Leonardo Gómez, entre otros y luego de produjeron varios cambios.

Vale apuntar que los hoy jugadores de Segunda División Carlos Pestaña y Martín Chim jugaron en Tercera División con Corsarios y Adán López, en su oportunidad milito con este mismo plantel.