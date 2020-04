Covid-19 ha beneficiado a especies marinas

Especies marinas que hace mucho tiempo no se veían en las playas, ahora han podido salir hasta las orillas por la ausencia de bañistas durante la cuarentena implementada ante la pandemia del coronavirus.

Lo anterior deja ver el impacto que causan los ciudadanos al medio ambiente, expresó el biólogo Miguel Medina García, presidente del Consejo Consultivo Tortugueros de Campeche.

Explicó que al no haber gente en la playa no hay rebote de las aguas y ello provoca que las especies que son un tanto agresivas no se sientan amenazadas y se acerquen a las orillas en respuesta a la calma que se perdone.

Otro aspecto que ha sido notorio por obvias razones es la disminución de los desechos, y es que el biólogo comentó que a pesar de que se han hecho esfuerzos por contar con enormes botes de basura, la gente los utiliza muy poco y prefiere tirar su basura en la arena o directamente en el agua, por lo que consideró que a pesar de lo delicado que ha resultado el problema del coronavirus, hay una parte noble de esta tragedia que es la mejora del medio ambiente.

Miguel Medina García llamó a tomar en cuenta está reacciones de las especies marinas y de todo lo bueno que está ocurriendo en el medio ambiente para que cuando la pandemia sea superada y se retomen la vida cotidiana se procure la conservación de la naturaleza, y se evite contaminar, pues todo esto tiene repercusiones.