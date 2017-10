CR7 SE LLEVA SU SEGUNDO PREMIO THE BEST

El portugués Cristiano Ronaldo y el francés Zinedine Zidane conquistaron los principales galardones de la noche: el Premio “The Best” al jugador de la FIFA, que el astro del Real Madrid alza por segundo año consecutivo, y el Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino, el primero para el técnico galo.

Los reyes y reinas del fútbol fueron coronados en los The Best FIFA Football Awards, durante una fastuosa ceremonia que congregó a los grandes astros de la galaxia del fútbol en el London Palladium londinense, un teatro famoso por ser punto de encuentro de la realeza británica y las luminarias más brillantes del mundo del entretenimiento.

Las holandesas Lieke Martens y Sarina Wiegman recibieron el Premio The Best a la jugadora de la FIFA y el Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino, respectivamente.

Pese a rondar los 40, Gianluigi Buffon ha demostrado que la edad es solo un número al ganar el Premio The Best al guardameta de la FIFA en su edición inaugural. El arquero italiano recibió personalmente el galardón que rinde honores a todos los porteros del fútbol.

Tras hacerse con este premio, el cancerbero de la Juve y de los Azzurri fue nombrado además mejor guardameta por sus propios compañeros como integrante de un FIFA FIFPro World11 dominado por los jugadores del Real Madrid.

En el Once Ideal del año figuran, además Cristiano Ronaldo, los madridistas Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos y Luka Modric. Componen el resto de este equipo de ensueño Dani Alves, Leonardo Bonucci, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Neymar.

Cientos de miles de aficionados del mundo entero eligieron con sus votos a los galardonados en el Premio Puskás de la FIFA y el Premio a la Afición de la FIFA. El primero ha ido a parar al francés Olivier Giroud por el soberbio “gol del escorpión” que marcó con el Arsenal contra el Crystal Palace en la Premier League inglesa. Los seguidores del Celtic ganaron el premio a la afición por el impresionante mosaico en 360 grados, formado con cartulinas, con el que homenajearon a los “Leones de Lisboa”.

En una velada espectacular, presentada y conducida por la estrella de las pantallas Idris Elba, una maravillosa historia digna de una superproducción de Hollywood, protagonizada por un gran héroe, Francis Kone, recibió el Premio al Fair Play de la FIFA. El delantero togolés salvó la vida a un rival al administrarle los primeros auxilios sobre el terreno de juego tras un choque en un lance del juego. Se trata de la cuarta vez que Kone ha salvado la vida de un jugador en un campo de fútbol.

Las actuaciones musicales corrieron a cargo de los grupos Stomp y Kasabian.