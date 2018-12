CRECE NÚMERO DE CINEASTAS CAMPECHANOS

En Campeche ha crecido el número de creadores de cine, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido un proyecto importante que se desarrolle en la entidad por la falta de profesionalización de los representantes de esta industria, resaltó la cineasta Alejandra Balboa Tello, significando que para que crezca el trabajo de los creadores, el público debe consumir sus filmes.

“Necesitamos profesionalizarla para que seamos vistos y creemos una industria, en Campeche hace falta que la gente nos conozca, que sepa que hay gente haciendo cine, que sepa que ahora somos más, porque si esto no ocurre no podremos continuar”.

Dijo que el hecho de que en la actualidad cineastas mexicanos estén sobresaliendo a nivel internacional, motiva a la juventud campechana y de los demás estados del país a continuar en la lucha por posicionarse, aunque dijo que el cine es un arte que se debe practicar todos los días, pero es muy costoso.

“Hay mucho cine nacional que la gente no consume, necesitamos que cuando en las carteleras salgan películas mexicanas la gente vaya, porque a medida que esto se vaya dando habrá un crecimiento, en la actualidad la película más barata cuesta 500 mil pesos y no se trasmiten y por ende no se generan ingresos ni siquiera para recuperar esa inversión”.

Dijo que en el plano local sí hay apoyo por parte del Gobierno del Estado, sobre todo en locaciones, puesto que en otros estados cobran por filmar.