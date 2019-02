CRISTINA RODLO DESTACA COMO NUEVO ROSTRO FÍLMICO

La mexicana Cristina Rodlo se ha posicionado como uno de los nuevos rostros del panorama fílmico y televisivo. Trabajó en Fortuna, Dos lunas y Capitán Camacho para después ser parte de series como Run Coyote Run y El vato.

Luego de algunos castings, la originaria de Torreón consiguió ser la única mexicana en la serie de suspenso y miedo The Terror, producida por Ridley Scott, y fue fichada por el danés Nicolas Winding Refn para protagonizar la serie Too Old To Die Young. A esto se suma su trabajo en la nueva versión de Miss Bala, que se hizo en EU .

Rodlo, quien se encuentra en la tercera semana de filmación de The Terror, comentó que al trabajar en Estados Unidos percibe una presencia latina cada vez más fuerte en los diferentes sectores del entretenimiento.

“Los latinos nos debemos unir todavía más porque luego no lo hacemos. Como latina creo que tenemos la responsabilidad de lograr un cambio, para que se voltee a ver al latino de una forma diferente, que se nos respete. Desde hace años Salma Hayek lo inició y lo han continuado varios actores. Ahorita hay una nueva generación en la que estamos Eiza González, Karla Souza, Paola Núñez y yo. Poco a poco se está volteando a ver a México de otra manera”, explicó.