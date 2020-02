Critican a Gloria Trevi, en el Fashion Week

La cantante Gloria Trevi debutó como modelo en la semana de la moda en Nueva York, por lo que acudió como invitada al New York Fashion Show, para participar en la pasarela de The Blonds, una afamada firma de moda que se caracteriza por sus excéntricos diseños y que en varias ocasiones a vestido a Gloria, pero su particular caminata causó polémica en redes sociales.

Con clientes como Madonna, Beyoncé, Jennifer Lopez, Rihanna y Katy Perry, los diseñadores David y Phillipe Blond quisieron hacer un homenaje a sus raíces latinas incluyendo a Gloria en su show.

Enfundada en un entallado corsé blanco y unas plataformas, Gloría Trevi caminó en la pasarela con una hermosa sonrisa.

Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron a la cantante pues aseguran que le falto actitud y que el vestido le quedaba demasiado entallado.

Pero fueron muchos más los fans que la defendieron y los famosos que felicitaron a Gloria por su participación, pues no es nada fácil colarse a uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial.