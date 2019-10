CRUZ ROJA CAMPECHE NO SUPERÓ LOS 2 MILLONES DE PESOS

Tras recordar que la Cruz Roja Mexicana no cuenta con presupuesto asignado por lo que están en el día a día con los recursos con que cuenta, lo que lleva a la Benemérita institución a buscar recursos adicionales para cumplir con su labor, su delegado en la entidad, Alejandro Azar Pérez lamentó la falta de participación de la sociedad y la iniciativa privada durante las campañas anuales.

-Siempre que hay un accidente de tránsito, una persona lastimada, en lo primero que se piensa es en la Cruz Roja, en pedir su ayuda, servicio que es totalmente gratuito pero que tiene un costo para la institución –manifestó.

-Ante una inexistencia de presupuesto porque no somos una institución oficial, y lo que recibimos en fecha reciente de parte del Gobierno del Estado, no son dineros públicos, son de la ciudadanía.

-El problema es que casi no hay participación ciudadana para contar con los recursos necesarios; la colecta anual estatal no logramos alcanzar ni los dos millones de pesos, cada año ha venido a la baja, lamentablemente –manifestó-. Esto es poco y el que empieza a “levantar” es Carmen.

Azar Pérez enfatizó es nula la cooperación de la ciudadanía y de la iniciativa privada… somos una institución que se asienta donde la sociedad la necesita y lo hace porque ésta última se compromete a sostenerla y con la sociedad me refiero a los tres sectores: público, social y privado.

-El que principalmente participa, y lo hace con su esfuerzo, no con recursos, es el sector oficial, que nos ayuda con la colecta anual oficial; la ciudadanía muy poco porque ponen lo que les sobra o quieren y el sector privado, mínima la participación. Se sostiene con la participación de los servidores públicos.