CTM será la única que pueda contratar personal para trabajos del Tren Maya

Wilgen Hernández Cherrez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC), afiliado a la CTM, recibió el nombramiento como delegado en Campeche del Sindicato Nacional “Belisario Domínguez”, lo que lo faculta para elegir a los trabajadores de la industria de la construcción que participarán en el desarrollo del proyecto del Tren Maya en el Tramo 2 “Escárcega-Calkiní”, quien aseguró se dará acceso no solo a los afiliados a ese organismo, también a quienes sean independientes.

Lo anterior en conferencia de prensa, presidida por el secretario general de ese organismo, Janitzio Soto Elguera, en la que pidió a los trabajadores de este sector no realizar pago alguno por su afiliación, no hacer caso a otros organismos del ramo que aseguran podrán darles empleo, al tiempo que afirmó se incorporará a quienes no estén sindicalizados, ya sea afiliándose o como independientes.

En ella, se indicó también que la empresa Carso pagará semanalmente a los volqueteros por el acarreo de material y a los asalariados de la misma manera porque “no conozco ningún lugar donde no cumpla con la ley”, afirmó Soto Elguera.

Se afirmó la contratación será directa con el trabajador, no a través de ningún otro organismo sindical al que estén afiliados por lo que se exhortó a no realizar pago alguno que se les solicite ni dejarse engañar de que pueden contratarlos para participar en el proyecto.

A pregunta expresa, sobre la participación de empresas constructoras campechanas, Soto Elguera dijo saber muchas empresas ya presentaron documentación, sus curriculums, pero aclaró no es un tema que les corresponda.