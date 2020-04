Cuando pase cuarentena entregarán propuesta de reforma a Ley de Transporte

Juan José López Zarate, director del Instituto Estatal del Transporte (IET), señaló una vez pasada la contingencia sanitaria, se entregará al Congreso del Estado la propuesta de modificaciones al marco legal en materia de transporte, e indicó el proyecto que se trabajó es para reducir en un porcentaje los costos de los pagos de derechos.

-Se pretende de igual manera modificar los costos de las multas, que como hablaba con los transportistas, si no infringen la ley, no tienen por qué pagar una multa; eviten su pago simplemente respetando la ley y no habrá ningún problema –indicó.

-Esperemos que no sea tan larga la espera porque para el próximo año, a partir del mes de enero, se darán limitantes por tratarse de un año electoral, por la veda electoral y eso podría complicar mucho las cosas –agregó.

Enfatizó la importancia de hacer las reformas correspondientes en cobros de derechos y en el marco normativo del Instituto en lo referente a la Ley de Transporte y su Reglamento.