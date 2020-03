Cuando salgamos de esto voy a convocar a abrazos y besos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador informó que cuando pase la contingencia, convocará a un evento de besos y abrazos en el Zócalo capitalino.

“Llevo décadas saludando y abrazando y besando a mis amigos, amigas, a mis semejantes porque amor con amor se paga. Ahora ya no se puede, espero que no tarde mucho y volvamos a abrazarnos. Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y besos al Zócalo y a todas las plazas públicas a celebrar de esa manera”, indicó.

AMLO justificó que algunas personas cuando lo ven quieran tomarse una foto o abrazarlo, ya que algunos desconocen de las medidas de sana distancia.

“Es muy desagradable, si una gente no tiene la información, porque comunicar en México no es un asunto fácil… siempre hay un porcentaje de la población que no está recibiendo información, y si no tienen información, piden una foto y no saben lo que es una Sana Distancia”, declaró el jefe del Ejecutivo.