Cuarentena no es pretexto para no estar en forma: Bronco Cantú

Para el ex big leaguer Jorge Cantú “El Bronco”, el hecho de estar en cuarentena y en casa, no ha sido impedimento para mantenerse en forma y estar listo para cuando sea llamado a presentarse a los entrenamientos con los Diablos Rojos del México, equipo al que pertenece en la Liga Mexicana de Béisbol.

Jorge Cantú al igual que el resto de los integrantes del equipo escarlata, ha estado entrenando todos los días en casa, y al respecto dijo: “Físicamente al 100%, la verdad no he tenido descansos, de lunes a sábado estoy activado en muchísimas cosas, rutinas, bateo, fildeo en eso si no he parado, si empezará la temporada ya estamos listos”.

“Anímicamente hay días difíciles, de impotencia de no poder salir a la calle, pero tenemos que cuidarnos más que nada y protegernos, proteger a nuestras familias que es lo más importante, y en cuanto a la fecha probable de la temporada claro que me alegra, siempre y cuando las condiciones de salud estén al 100 % porque no podemos tener más riesgos, pero de que estoy muy contento de que haya fecha estoy muy contento y ansioso por pisar el diamante de fuego”, agregó.

En cuanto a las rutinas o ejercicios que realiza para mantenerse en forma, indicó “En los ejercicios y rutinas es una combinación que los trabajos que me manda Juan Luis, el trainer de los Diablos, es un entrenamiento personalizado de él, más unas rutinas que yo tengo personales, que las he hecho toda mi carrera, es una combinación de fuerza, agilidad y resistencia”.

En cuanto al tiempo que necesitará para estar al cien, observó que “para llegar al 100 por ciento para lo que es la temporada, por lo menos necesitamos dos semanas creo yo, dos semanas de juego para tener nuestro ´timing´ con el pitcher en cada lanzamiento, y ver mucho pitcheo, juegos de preparación y ver mucho pitcheo, para alinear nuestra coordinación de vista con manos”, finalizó.