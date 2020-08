Cuatro granadas han sido encontradas en municipio del Carmen

Desde este fin de semana han sido encontradas granadas en diversos puntos del municipio de Carmen, las cuales fueron sembradas presuntamente por un grupo de narcotráfico denominado “G02” que se disputa el control del narcomenudeo en la isla.

La primera Granada apareció el sábado sobre la calle puerto Tuxpan de la colonia Renovación segunda sección justo a la entrada de un domicilio, envuelta con bolsas de plástico lo que generó el pánico entre la población y se montó un operativo del Ejército Mexicano en el equipo antibombas para levantar el explosivo.

También se halló una narcomanta que según la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado, el mensaje decía “le hace un llamado a los vendedores de droga que trabajan para Amado y Jeremías estamos limpiando el cochinero ya que ellos han empezado una guerra y mandan tirotear lugares de otras tiendas, no le hemos atacado porque no queremos ser los que matan a los punteros por eso se les hacen llamado que se abran y dejen de venderlas, actuaremos contra todo el que no quiera ser amigo”.

Durante la mañana de este lunes, fue encontrada una cuarta Granada localizada en la avenida Caleta entre las calle 58 y 60 de la colonia primero de Mayo y personal de la guardia nacional Policía Municipal y Estatal resguardaron la zona y el artefacto explosivo.