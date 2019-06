CUATRO MUNICIPIOS AFECTADOS POR LLUVIA: SEPROCICAM

Cuatro municipios resultaron con afectaciones por las lluvias registradas este viernes, confirmó el secretario de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, al indicar que las precipitaciones alcanzaron los 97.8 milímetros.

“Campeche, Carmen, Champotón y Candelaria se vieron afectados por las intensas lluvias, estuvimos trabajando para liberar arterias pues hubo árboles caídos, inundaciones, por fortuna nada que afectada la vida”.

Edgar Hernández señaló que cada municipio debe tomar sus precauciones y medidas preventivas para evitar complicaciones, por ejemplo la limpieza de calles, la basura es el factor principal que ocasiona esto”.

El secretario de Protección Civil indicó que solo a dos edificios registraron en la ciudad capital registraron afectaciones, el nuevo Bazar Artesanal y el palacio municipal.

“Al parecer las lluvias continuarán y pedimos a la población no tirar basura en las cales y a no dejar vehículos y motocicletas en zonas donde saben que e inundan para no ocasionar daños materiales”.