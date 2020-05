Cubierto el pago “por paso del Tren Maya” en la zona rural

Recursos por el orden de los 800 millones de pesos se han pagado a propietarios de predios de la zona rural en la entidad, por donde pasará el trazo del Tren Maya; son 150 los beneficiados con quienes no ha habido problema alguno para realizar esta operación, informó el coordinador en Campeche, Ramón Arredondo Anguiano.

Agregó en el caso de las casas-habitación que se ubican en la ciudad capital del Estado y que comprende las colonias del Camino Real, Santa Lucia, entre otras, el monto de que se dispone para el pago es de 300 millones de pesos, negociaciones que están a cargo de ONU-Hábitat para 400 viviendas en el tramo de la ciudad.

-Fonatur ha invertido 800 millones de pesos por el pago de derechos de vía en todo el territorio campechano a pequeños propietarios y ejidatarios –precisó-. En el campo no hay problema, la vía siempre ha estado y no hay construcciones, por lo que les beneficia esta operación y eso hemos estado tratando de hacerse aquí, en Campeche, y no se ha avanzado por la contingencia sanitaria.

Indico se tiene que hacer un censo de las viviendas, más trabajo de campo porque son casas-habitación, pero una vez que pase la contingencia, continuará este proceso.

-Puntualizó el gobernador Carlos Miguel Aysa González está atento a que no se violente ningún derecho humano y no se haga un desalojo forzoso, y por ello tratamos de intervenir ante ONU-Hábitat y Fonatur, porque el Gobierno del Estado no es parte actuante.