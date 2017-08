¡CUIDADO CON EL ECLIPSE ESTE PRÓXIMO LUNES!

Ante la presencia del eclipse solar, el próximo lunes 21 de agosto, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche (SEPROCI) ha emitido algunas recomendaciones para la población en general.

De esta forma, se exhorta nunca mirar directamente al sol, porque los rayos ultravioletas e infrarrojos pueden dañar las retinas de por vida; no usar lentes, binoculares y telescopios; de igual forma no se recomienda el uso de este tipo de lentes ya que no cuentan con los respectivos filtros ultravioleta; asimismo, podrán usar lentes para soldar del número 14; aún con el uso de fuentes oficiales por más de 30 segundos.

La forma más recomendable de observar el fenómeno es a través de una imagen proyectada, para ello se puede recurrir a una “cámara fotográfica” sin lente, que es muy sencilla de hacer.

Sólo se necesita un trozo de cartón y un papel blanco, al cual se le deberá hacer una perforación muy pequeña, de aproximadamente unos tres milímetros. Luego hay que colocarse dándole la espalda al sol, dejar que la luz pase a través del orificio y se proyecte sobre el papel o una superficie lisa.

Por otra parte, se informa que la Tormenta Tropical ‘Harvey’ se ubica en la región del Atlántico, sobre las Antillas Menores, aproximadamente a dos mil 850 Km al Este-Sureste de las costas de Quintana Roo; se desplaza al Oeste a 30 Km/h con vientos de 65 Km/h y rachas mayores. Se espera que este Ciclón Tropical siga desplazándose al Oeste para ubicarse en el Occidente del mar Caribe en las próximas 72 horas. Manteniendo la Alerta Azul para el Estado de Campeche.

Finalmente se invita a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de sus autoridades locales.