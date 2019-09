¡CUIDADO CON EL ROBO DE IDENTIDAD!, ADVIERTE NOTARIO

El problema de robo de identidad afecta en México principalmente a quienes cuentan con créditos de Infonavit y Fovissste, manifestó el notario público José Ángel Fernández Uría, pues dijo que se han registrado casos donde piden créditos a nombre de los beneficiarios de estas prestaciones o bien, les quitan sus viviendas.

“Recomendamos estar muy pendiente de que su nombre no se esté utilizando, verificar el Registro Público de la Propiedad siga estando a su nombre y no hayan anotado nada, ver sus cuentas de cheques no han sido manipuladas para que no se den estos robos de identidad, en las redes sociales se manejen con cuidado, es un mecanismo en el que se puede suscitar estos casos”.

Comentó que hace falta legislar, puesto que actualmente el robo de identidad se castiga como fraude, lo que permite que quien lo comete tenga penas menores a las que pudiera merecer.

“La población vulnerable es aquella que cuenta con este tipo de prestaciones, se han dado casos donde pierden hasta sus viviendas por este delito, y es grave que actualmente no exista el robo de identidad como delito y se tenga que optar por tratar el caso como un fraude, hace falta que los legisladores pongan mayor atención”.