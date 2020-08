Cupido vuelve a flechar a Ninel Conde

View this post on Instagram

Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y ldespecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa. ❤️#amorentiemposdepandemia #Diosesbueno #Diosharajusticia 📸 @sofia.telch @mexicanmakeupartist