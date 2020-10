Daniel Urquiza ya había intentando quitarse la vida en cuatro ocasiones

El Rey de las Extensiones, Daniel Urquiza, quien este lunes se quitó la vida, era un hombre trabajador, entregado a su cuidado físico y a sus clientas.

El famoso estilista libraba una dura batalla contra la depresión, que lo llevó a cometer cuatro intentos de suicidio.

Sin estar aún confirmado de manera oficial, se habló desde un inicio de un suicidio, pues Urquiza, de 37 años, habría sido encontrado colgado en su departamento; en redes sociales, sus seguidores recordaron que el propio Daniel había confesado en su reality cómo la depresión lo llevó a intentar quitarse la vida en cuatro ocasiones.

“Hace un año y medio tuve una depresión muy fuerte, intenté cuatro veces quitarme la vida. Estaba viviendo una depresión desde hace muchos años, estaba deprimido porque de repente en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien, el que mis papás no me acepten es otro factor, la muerte de mi papá”, declaró en uno de sus episodios de la primera temporada de Hair Empire.

“Cuando fue la fiesta de Carmen Electra ya traía una depresión. En agosto de 2015 fue la primera ves que me internaron en un hospital por un tema de depresión. Se me juntaron tantas cosas, tanto trabajo, tanta fama tanto dinero”, declaró.

“Tomaba 12 o 14 pastillas por día para quitarme la depresión”, pero en un momento, de nueva cuenta estuvo al borde de la muerte al sufrir un paro cardiaco. “Los ataques de pánico eran horribles, ya quería acabar con eso”.

“Siento que la depresión me trajo Stars Productions, sí fue un tema muy difícil, pensé que no iba a salir de ahí, del último evento surgió la realización de este reality”.