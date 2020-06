De nuevo, trabajadores del alcalde protagonizan riña

Decenas de trabajadores eventuales de la comuna acudieron al Palacio Municipal para hacer el cobro de su quincena, sin embargo, un par de sujetos pretendieron violentarla introduciéndose delante de los que llegaron desde muy temprano para ser los primeros en cobrar, lo que provocó la molestia de los presentes generando una riña en plena vía pública.

Dos hombres resultaron lesionados por los golpes que recibieron en la cara y en diversas partes del cuerpo por lo que fueron trasladados para recibir atención médica mientras los trabajadores que se encontraban en fila reprochaban a las autoridades municipales que se encontraban en ese momento que se trató de personas allegadas al alcalde y los mismos sujetos que han protagonizado peleas en otros momentos.

Acusaron qué es injusto que se les tenga preferencia y que no haya seguridad ni para cobrar, pues en cualquier momento los vándalos llegan y golpean a la gente como pasó semanas atrás a las afueras del DIF Municipal.

Un trabajador del Ayuntamiento incluso amenazó a los de contrato con que si no obedecían y formaban de nuevo la fila no les cumpliría con el pago lo que ocasionó que se hicieron de palabras pues los empleados señalaron que los lesionados son protegidos del edil y por eso no se toman las medidas adecuadas en contra de ellos por los actos violentos que han protagonizado.