“De vacaciones” Profeco a pesar de contingencia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no tiene conocimiento de incremento alguno en los precios de cualquier producto o artículo ante la contingencia del coronavirus (Covid -19), porque no está operando; gran parte de su personal está en su domicilio “respetando” las disposiciones oficiales, y no cuenta con una estrategia para responder a la ciudadanía, lo que analizará en dos o tres días más.

Por si fuera poco, tampoco recibe denuncias del consumidor; si alguien se presenta a las oficinas de la dependencia, se le pide la haga a través de la página web de la dependencia federal y el mismo trato reciben quienes vía telefónica se comunican con las oficinas en esta ciudad.

En ausencia del delegado, el encargado de Administración de la Profeco, Óscar Estrada Pérez, informó lo anterior y “explicó” que por no ser su área, no sabe qué medidas se tomarán y, señalando con un ademan los escritorios vacíos, comentó no hay personal debido a la contingencia sanitaria.

Con una gran sonrisa, respondió a cada una de las preguntas prácticamente en el mismo sentido: no saber qué debe hacerse así como el que no hay operativos en marcha, tampoco atención a los ciudadanos ni cuándo se dará, solo atinó a comentar que en dos o tres días, se analizaría la estrategia que aplicarán ante esta contingencia de salud.