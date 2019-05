¡DEBATE EN CONGRESO! EXIGEN BAJAR TARIFAS DE LA CFE

La condonación de la deuda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que hiciera el Gobierno Federal al vecino estado de Tabasco, fue motivo de discusión este martes en la séptima sesión ordinaria del Congreso del Estado, en la que la inconformidad se hizo presente por el trato diferenciado que se da a otras entidades federativas como Campeche, que desde hace varios años lucha por obtener mejores tarifas en el suministro de energía, y la defensa de los legisladores “morenistas” a lo que calificaron como un ataque sistemático a la administración federal.

La máxima tribuna recibió a once oradores; el tema: la reducción de las tarifas eléctricas, que llevó incluso a acusar de brindar un trato de “primera” a los tabasqueños, y “de segunda” a los campechanos.

Luego de cumplir con el protocolo de la orden del día, dar lectura a tres iniciativas y aprobar un punto de acuerdo, en el punto de asuntos generales se detonó la discusión con la intervención del diputado paliceño Carlos Jasso Rodríguez, quien expuso las graves deficiencias que enfrentan los habitantes de su distrito y de Ciudad del Carmen ante las constantes interrupciones en el servicio que aseguró han sido hasta por uno o dos días, lo que fue validado por sus homólogos “morenistas”, deficiencias que este mismo martes afirmaron continúan.

-Palizada tiene dos días sin servicio de energía eléctrica; tan cerca del Edén donde se condonan adeudos –señaló en clara alusión a la decisión de la Federación de eliminar las deudas de esa región y cuestionó duramente a la Comisión Federal de Electricidad, pues sus tarifas son altas para los campechanos pero por el extremo calor explotan los transformadores viejos a pesar de que los expertos señalan deben cambiarse cada determinado tiempo y no se les da mantenimiento y no los cambia hasta que no sirven.

Esta denuncia recibió el apoyo solidario de varios legisladores del PRI, PAN, PT e incluso de MORENA, aunque estos últimos se quejaron de lo que consideraron un “ataque” recurrente contra la actual administración federal y el Jefe de la Nación.

Se indicó que Campeche paga la tarifa más alta de la Península de Yucatán y se pidió que todos los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado apoyen la postura y gestiones que realiza el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante el Gobierno Federal.

La queja por las afectaciones por las constantes suspensiones del servicio tomó mayor relevancia cuando se indicó que esto pone en riesgo la atención médica en hospitales y la salud de los campechanos.

Se calificó de injusto al presidente López Obrador, y que los mexicanos no están de acuerdo en que se condonen adeudos, y que con ello no cumple con la Cuarta Transformación como afirma.

Finalmente, se pidió que a la demanda de modificar las tarifas eléctricas para el estado de Campeche se sumen no solo los diputados locales, también el sector empresarial, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, campesinos, trabajadores y toda la ciudadanía en general.