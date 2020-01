Debemos acabar con la simulación y la improvisación: Medina Farfán

Debemos acabar de una vez y para siempre con la simulación, con la improvisación, con el chantaje y el no dar a cara, el no escuchar y sobre todo la deslealtad para con el partido y con la gente, señaló Ricardo Medina Farfán, presidente del CDE del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el periodo 2019-2023, quien agregó no se debe repetir lo que no ha funcionado y que ese instituto político debe abrirse a nuevas ideas.

Ante miles de priistas que colmaron no solo la Plaza de la República, también parte de las calles aledañas, para presenciar la toma de protesta de su nueva directiva estatal, en el marco de la VII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, avalado por la asistencia de 500 consejeros, asistencia validada por la Notaria 44, y la presencia de su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, luego de rendir la protestaa de rigor, junto con su compañera de fórmula,Medina Farfán puntualizó es necesario dejar claro “a los demás” que “gobernar no es un capricho ni una ocurrencia”.

De igual manera reconocer el mérito de su militancia, y querer un partido cuyo actuar sea congruente con lo que diga, austero y sepa vivir como vive la gente y se comprometa en mejorar, para luego señalar que la política es un esfuerzo en equipo y se comprometió a promover la participación de la gente del campo, poner atención a empresarios y comerciantes para resolver sus necesidades, entre otros.

-Es en toda esta gente donde se encuentran las bases del PRI ganador, revolucionario, que seguirá transformando a Campeche en los próximos años; hoy arrancamos los trabajos para constituirnos en el mejor partido político para Campeche, el mejor organizado y con mejor arraigo social y ofrezca las mejores soluciones a los problemas del Estado y el más competitivo.

-En suma, el Partido que en el 2021, y óiganlo bien todos el partido que ganará sin lugar a dudas las elecciones locales y federales en todos los Estados –advirtió y afirmo de inmediato que en el PRI no le tienen miedo a la democracia y que han sido promotores de la pluralidad y que saben no hay triunfos ni derrotas para siempre.

-No vamos a perder el tiempo en batallas estériles con los demás; nuestra premisa es trabajar para los demás desde nuestro partido hacia la gente y así construir una propuesta seria para los campechanos –aseveró y añadió se hará en dos vertientes, una reconocer y estimular a la militancia y, en segundo, hacer política “a ras de suelo”, llevando su oferta a todos los rincones y activar a todas las organizaciones.

Enfatizó se debe fortalecer la unidad y será el primer objetivo de trabajo y que el PRI sea leal a su gente, y que todos los priistas deben demostrar abiertamente su militancia sin condiciones