DECLARAN INOCENTE DE ROBO A DANIELA CASTRO

A más de dos meses de haber sido acusada de robar ropa en una exclusiva tienda de San Antonio, la fiscalía de Texas desestimó los cargos en contra de la actriz Daniela Castro por no contar con las pruebas suficientes que la inculparan.

De acuerdo a medios internacionales, la fiscalía no procederá contra la mexicana de 52 años, quien había sido acusada de robar varias prendas en la tienda de ropa Saks OFF 5th.

El delito que se le imputaba era robo menor, pero la fiscalía desistió de cualquier acción legal en su contra ya que no hubo evidencias que reflejaran que la actriz tuviera las intenciones de robar.

“Evaluamos todo…. Tenemos evidencia de que ella gastó una gran cantidad de dinero en el establecimiento. Estuvo en la caja registradora cerca de 10 minutos pagando. No parece que tuviera intención alguna de robar”, precisó al sitio My San Antonio, Nico LaHood, fiscal de distrito del condado de Bexar, donde se investigaba el caso.