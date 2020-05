Decretan toque de queda en Minneapolis ante violentas manifestaciones

Luego de tres noches de disturbios violentos que se han registrado como protesta por la muerte de un negro desarmado que estaba bajo custodia policial, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey declaró el viernes un estricto toque de queda en la ciudad estadounidense.

Ordenó que todas las personas se retiren de las calles a partir de las 8:00 pm y la restricción se levantará hasta las 6:00 am, excepto miembros de la policía y de la guardia nacional desplegada para mantener la paz, así como el personal de bomberos y médico.

También informó que el policía acusado de matar a George Floyd, de 46 años, al someterlo con las rodillas en el cuello, fue arrestado y acusado de asesinato este viernes.

El Fiscal del condado, Mike Freeman, dio a conocer que el primer cargo contra el policía es por asesinato en tercer grado.

The man who killed George Floyd has been charged with murder. This an essential first step on a much longer road toward justice and healing our city.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 29, 2020