Definidos los equipos calificados a “liguilla” del Torneo Guardianes 2020

Luego de 17 jornadas de intensa actividad quedaron definidos los clubes clasificados a la Fase Final del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, encabezados por León, Pumas, América y Cruz Azul.

Los primeros cuatro sembrados de la tabla general acceden directamente a Cuartos de Final: León, Pumas de la Universidad Nacional, América y Cruz Azul.

En quinto puesto clasificó Rayados de Monterrey, y después lo hicieron Tigres de la UANL, Chivas Rayadas, Santos Laguna, Tuzos de Pachuca, Rayos del Necaxa, Diablos Rojo del Toluca y la Franja de Puebla.

Recordar que para este certamen se estrena la Fase de Reclasificación, la cual la integran los clubes que se ubicaron del 5 al 12 de la Tabla General, los mejores ubicados serán locales en una eliminatoria a partido único, cuyo criterio de desempate será la tanda de penales.

Estos son los enfrentamientos de la ronda de Reclasificación: Monterrey ante Puebla, Guadalajara vs. Necaxa, Tigres vs. Diablos el Toluca y Santos vs. Pachuca.

Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos días.