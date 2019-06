DEJAMOS DE SER UNA FAMILIA ADMIRADA Y RESPETADA: SILVIA PASQUEL

En medio de la polémica que existe en su familia, Sylvia Pasquel ofreció una entrevista en la que mencionó que su relación con Stephanie, Michelle y Camila es de lo mejor, tan es así que se dan sus tiempos para pasarla en familia.

En entrevista, para Radio Fórmula, la primera actriz fue cuestionada sobre el distanciamiento que existe entre Frida Sofía y su familia.

“Realmente no quiero hablar de eso porque tú sabes que cualquier cosa que se diga vuelve a prender la mecha, pero yo sí me la pase muy mal de repente fue muy fuerte estar viviendo rodeada de la prensa, a todas horas, yo salía de mi casa y había 20 cámaras afuera (…) vivía yo como de huida y sí comencé a deprimirme mucho, llegó un momento en el que yo no podía salir de mi casa, lloraba, me la pase muy mal”.

Afirmó que llegó un momento en que reunió a su familia y les informó que se iba a retirar, porque se dio cuenta que no importó todo lo que trabajó en su vida, ya que la gente siempre da preponderancia al chisme.

Dejó en claro que lo que más tristeza le dio fue que de ser una familia admirada pasaron a ser un burdel lleno de prostitutas.

“A mí lo que más tristeza me dio es que de ser una familia que todo el mundo admiraba, que todo el mundo quería y respetaba, ahora somos un burdel lleno de prostitutas, porque así lo vez en los comentarios de la gente y dices: de qué hablas, si ni siquiera te consta lo que dices, una infamia y calumnia que alguien sacó para seguir echando más leña al caldero”.