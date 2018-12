DELEGADOS NO TIENEN MANDO EN SEGURIDAD, AMLO REVISARÁ SU ACTUACIÓN

Tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores del país, el mandatario anunció que revisará la actuación de los delegados especiales de su gobierno en materia de seguridad pública.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, explicaron que el presidente de la República aceptó replantear la actuación de los delegados especiales.

“El presidente aceptó nuestra propuesta. La propuesta es que los superdelegados no tengan función de secretarios técnicos del Consejo Estatal de Seguridad, que se respete a la ley de cada estado, de cómo se integra el consejo estatal. Me da mucho gusto que el presidente haya aceptado el planteamiento que se le presentó”, puntualizó Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco.

Los gobernadores habían acordado previamente, solicitar de manera conjunta a López Obrador que los delegados especiales nombrados por él no tuvieran a su cargo la seguridad de los estados, como se interpretó al aprobarse su creación en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los gobernadores, la propuesta fue tomada en cuenta por el presidente y solicitó al secretario de Seguridad Pública que revise la actuación de los delegados especiales en la materia.

Ninguna labor en materia de seguridad. La responsabilidad de la seguridad en los estados es del gobernador. Si en su caso se formalizara la Guardia Nacional habría un ejercicio de coordinación directo con quien sea responsable en su momento, pero hoy me parece que el presidente tuvo voluntad para escuchar nuestro planteamiento. Es una buena noticia”, destacó.

“(López Obrador) Dijo con claridad que había una confusión. Le dije que en Jalisco estaban girando oficios, citando a mandos policíacos. Él me dijo que no estaba enterado, que no era la función (de los delegados especiales) y le pidió a Alfonso Durazo que él se encargara de establecer la nueva ruta para el enlace con los gobernadores de los estados”, explicó Alfaro.

Riquelme, por su parte, puntualizó que una vez que se concrete la creación de la Guardia Civil Nacional los mandos policíacos estarán a cargo de la Defensa Nacional y de la Marina, como contempla el Plan de Paz y Seguridad presentado por el Gobierno federal.

“Realmente ese no es un conflicto, ellos (los delegados especiales) no tienen mando dentro del tema de seguridad, se aclaró perfectamente que los mandos serán parte del ejército o una vez que se apruebe de la Guardia Nacional. Nos deja a satisfacción de seguir colaborando”, explicó el gobernador de Coahuila.