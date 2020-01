Demandan por plagio a Ariana Grande ¡podría perder el Grammy!

Ariana Grande se encuentra envuelta en una nueva polémica, este jueves recibió una demanda por supuesto plagio de uno de sus grandes sencillos ‘7 Rings’, que es nominada a grabación del año en los Grammy.

Lo grave del asunto es que este escándalo también podría afectar su nominación como al mejor álbum del año.

La demanda interpuesta este jueves en un juzgado de Nueva York la realizo el rapero Josh Stone (DOT), intérprete de la canción ‘You Nedd It Got It’, de la cual Ariana Grande fue acusada de plagio, pues de acuerdo a lo demandado ‘7 Rings’ tiene fragmentos en los que el ritmo y las notas son iguales a ‘You Nedd It Got It’.

Las supuestas similitudes consisten en que la canción lanzada en el 2017 de DOT repite varias veces la frase “You Need It, I Got It. You Want It, I Got It”, al igual que el sencillo de Ariana Grande “I Want It, I Got It. I Want It, I Got It.”.