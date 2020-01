¡Denuncia a página porno porque sus videos no tienen subtítulos!

Por no ser inclusivo, una persona con problemas de audición presentó una demanda colectiva en contra de la web pornográfica ‘Pornhub’.

De acuerdo a TMZ, el video no tenía subtítulos por lo que el denunciante organizó una denuncia colectiva ya que va en contra de la ley federal sobre personas con discapacidad aprobada en 1990 en Estados Unidos (Americans with Disabilities Act of 1990, también conocida coloquialmente como ADA).

Argumentó que “las personas con problemas de audición no pueden comprender la parte de conversación de los vídeos de Pornhub” y “se perdió” en algunos de los diálogos de estos clips.

En la demanda incluye algunos de los títulos de los vídeos que supuestamente vio y que le resultaron confusos, entre los que cita uno con el título “Policía sexy consigue que hable el testigo”.

En su demanda, reclama una indemnización a Pornhub.

“Cada vídeo tendrá texto interpretativo y descriptivo para ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios que no sean capaces de escuchar el sonido original del vídeo. Esto incluye ayudarles a distinguir entre las diferentes personas que hablan y los cambios emocionales en su voz o sonido no verbal que sean relevantes para la narración”.