DENUNCIA A PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PICH

Cristina May Meseta denunció que el presidente de la Junta Municipal de Pich, Jorge Cámara Chivor, quien presuntamente entrega permisos para mototaxis que operan en la comunidad a sus allegados, y aunque en repetidas ocasiones ella ha solicitado una concesión, hasta ahora no se la ha concedido, pues a cambio le ha pedido dinero.

“El presidente dice tener la autoridad para entregar los permisos, por eso yo desde hace varios meses le he solicitado que me conceda uno, yo le fui a pedir un papel para que yo pueda meter un mototaxi y el presidente me lo negó, primero me exigió que yo pague agua, tengo el ticket de agua y ni así me lo quiere dar, me dijo que si me porto bien me lo concedería, y que si no es así pues que con un dinero se arregla”.

La afectada señaló que es discriminada por sus preferencias sexuales, y que incluso la han golpeado a ella, a su hermana y su pareja por órdenes del presidente.

“En el pueblo llegaron 10 permisos para mototaxi y el metió 14, y ni siquiera son usados para transportar a la gente, sino que los usan para acarrear cervezas, y hace falta el servicio, no entiendo porque me hace esto, me pone obstáculo, por eso vine a la fiscalía a denunciar este abuso de autoridad”.