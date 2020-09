Denuncian que en Candelaria multan a automovilistas con placas vencidas

Inconforme por la falta de atención para renovar su licencia de conducir, Efraín Delgado Castañeda denunció la indiferencia de personal de las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública, para ayudarlo a realizar el trámite que señaló le indicaron estaba suspendido por la contingencia sanitaria, y que la ha ocasionado el pago de hasta 500 pesos a elementos de la Guardia y Policías en Candelaria, para poder circular su vehículo y realizar su trabajo.

-Mi licencia se venció en marzo y no la he podido sacar –renovar- porque los policías de Candelaria y la Guardia me dicen que no les importa. Necesito manejar y no tengo dinero para andar moviendo, andar pagando multas y ellos dicen que no les interesa y nadie atiende ni me da información; quiero renovar las placas de mi coche y tampoco puedo pero ahí te siguen “jodiendo” y quién me puede ayudar o que me den un comprobante sobre la pandemia para que ellos la hagan valer.

-Tengo que pagar porque te quitan las cosas; acabo de sacar 500 de la Guardia y eso aprovechándose, que porque es su trabajo y tengo que sacarlo, y yo necesito trabajar y familia que mantener… les dije: ustedes son asalariados y nosotros no, y no pues, su trabajo y el mío es diferente. Ya no sé qué hacer.

-Ayer fui a sacar mi licencia en Candelaria y estaba solo, no había nadie y le dije necesito manejar; me dijo no puede porque es como si no tuviera licencia, riéndose. Y vine porque me dijeron que aquí había una caja donde sacabas tu licencia, pero no y no sé qué hacer, y sin resolver nada.