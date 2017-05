LEONES FIRMA A DOS PROSPECTOS

Los Leones de Yucatán que siguen dando pasos gigantescos en la formación de peloteros, firmaron este viernes a los jóvenes prospectos Julio Cauich, de Mérida, y al tapatío Jesús Salcido.

Después de evaluar a cada uno de los más de 80 jugadores que asistieron al último Try Out en Umán, Yucatán, el scout melenudo Raúl Ortega no dudó en firmar al lanzador diestro Julio Cauich Pinto, luego de mostrar una gran proyección y velocidad promedio de 87 millas con apenas 17 años de edad.

“Tiene todo para crecer y tener un buen desarrollo, nunca se había probado y ese día que lanzó en el Try Out nos sorprendió por su fortaleza y control. Esta es una gran oportunidad y tiene que aprovecharla”, comentó Ortega.

Casi al mismo tiempo, Enrique Rosales, otro de los scouts de las fieras que siguen muy de cerca a los mejores talentos en todo México, logró reclutar al pitcher derecho Jesús Salcido Rosales, nacido hace 17 años en Guadalajara, Jalisco.

Salcido llamó la atención del buscador de talentos selvático que desde que lo observó por primera vez comenzó a darle seguimiento en cada actuación que tenía y ahora lo firmó para convertirse oficialmente en parte de la joven camada.

Julio y Jesús viajarán inmediatamente a la Academia de la LMB en El Carmen, Nuevo León para iniciar con su desarrollo profesional en la sucursal más joven de los Leones de Yucatán.