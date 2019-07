DERECHOHABIENTE DEL IMSS REPROCHA DESABASTO DE MEDICAMENTOS

El desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue motivo de reproche de la señora Manuela Ehuán Moo, originaria del municipio de Hecelchakán, quien señaló que ha tenido que recurrir a consultas particulares en el estado de Yucatán para atender sus padecimientos, lo que afecta gravemente su economía.

“Dónde está la promesa del presidente López Obrador de atender y privilegiar la salud, puras mentiras, en el IMSS no hay medicamentos y ahora los tengo que comprar porque no me quiero morir, y tengo que ver de dónde sacar 4 mil 500 pesos al mes para atender mi diabetes, colesterol y todo lo que padezco”.

La ciudadana pidió al Gobierno Federal atender este tema, pues son miles de pacientes a nivel nacional que están padeciendo por el desabasto de medicamentos, ya que a más de siete meses de haber iniciado la actual administración, no se regula el problema.

“Al paso que vamos tendré que pedir caridad para conseguir el dinero para mis medicamentos, no me alcanza, o compro para comer o agarro el dinero para mis medicinas, de verdad que está situación es grave y no vemos para cuando termine”.