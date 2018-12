DESAPARECE EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, confirmó que la administración de Andrés Manuel López Obrador liquidará al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), hasta ahora el órgano encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

“Es un hecho su desaparición, vamos a ser un estado no obeso sino más delgado, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías no con tres, vamos a dar resultados no sobre el número de turistas sino la generación de la mayor derrama económica”, explicó el secretario.

En conferencia de prensa, Miguel Torruco dijo que la promoción internacional continuará, pero bajo una plataforma tecnológica que se presentará próximamente.

También dijo que el 100 por ciento de los recursos provenientes del Derecho de No Residente (DNR), que pagan los turistas por ingresar a México y que eran destinados al Consejo de Promoción Turística, se destinarán para la construcción del Tren Maya.

Negó que México vaya a desaparecer del escaparate internacional por lo que la promoción seguirá siendo una prioridad para la dependencia, pero se realizará con recursos públicos y privados.