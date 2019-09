AYSA: DESAPARICIÓN DE INIFEEC AFECTARÁ REHABILITACIÓN DE ESCUELAS

Tras señalar que la desaparición del Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa (Inifeec) afectará las acciones de rehabilitación de los planteles educativos, el gobernador Carlos Miguel Aysa González, indicó hay escuelas que tienen 50 años de antigüedad y requieren atención.

En entrevista al concluir la Sesión Solemne en la que recibió por escrito el Primer Informe de Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, destacó en Campeche se logró la rehabilitación de una gran cantidad de escuelas, alrededor de 700 planteles.

-Ojalá que eso se rectificara y se volviera a hacer porque beneficia a toda la población… Hay escuelas que tienen 50 años y necesitan, como dicen ustedes coloquialmente, una ‘mano de gato’ –apuntó al tiempo que afirmó su administración mantendrá el respaldo en materia de infraestructura educativa, “todo lo que beneficia a los jóvenes”.

Más adelante, sobre la posibilidad de adquirir nueva deuda para el próximo ejercicio fiscal y compensar la disminución de recursos para la entidad, Aysa González respondió no lo tiene programado hasta el momento.

-Somos un Estado austero, este Gobernador es muy austero y les garantizo que vamos a salir bien –respondió y ante la insistencia en el tema, señaló no puede decir que no lo hará porque “puede pasar un problema grande, pero a día de hoy no está en mi mente solicitarlo; lo que sí les puedo decir, que los créditos que son anteriores, los estoy pagando puntualmente”.

Reiteró su confianza en el presidente López Obrador de cumplir el compromiso de apoyar al estado de Campeche, y aseveró no hay mayores recortes para la entidad, ante los 400 millones de pesos considerados hasta el momento.

Por último, manifestó la solución a los problemas de las ampliaciones forestales no es algo sencillo y no se puede resolver de la noche a la mañana, por lo que se trabaja en el tema, y se está en pláticas con la Secretaria de Gobernación, entre otros funcionarios.