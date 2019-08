DESAPRUEBA TRABAJO DE TRUMP EL 62 POR CIENTO DE CIUDADANOS DE EU

Seis de cada 10 estadounidenses desaprueban en general la labor del presidente Donald Trump, de acuerdo con una encuesta difundida el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, que halló que algunos apoyan la forma como el mandatario maneja la economía de Estados Unidos, pero le dan bajas calificaciones en otros temas importantes.

Solo 36 por ciento de los estadounidenses aprueban el trabajo de Trump como presidente y 62 por ciento lo desaprueban.

Los números podrían parecer malos para un mandatario que en 14 meses buscará reelegirse por primera vez, pero son notablemente congruentes.

La tasa de aprobación de Trump nunca ha sido menor a 32 por ciento ni superior a 42 por ciento en los sondeos de AP-NORC desde que asumió el cargo. En comparación, la aprobación del presidente Barack Obama nunca bajó de 40 por ciento en los sondeos de Gallup.

Las malas calificaciones de Trump se extienden al manejo de varios temas clave: migración, atención médica, política exterior y armas.

Las opiniones de cómo maneja la economía el presidente republicano siguen siendo un punto relativamente positivo a pesar de los temores de una posible recesión, pero al menos el 60 por ciento de los estadounidenses desaprueba su desempeño en otros asuntos.