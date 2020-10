Descarta López Gatell incremento en el número de muertos por covid-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, descartó que entre los días 4 y 5 de octubre se registrara un nuevo récord de decesos con más de 2 mil 700 casos.

“No ocurrió así”, expuso en conferencia de prensa.

“Como si estos fueran los que ocurrieron entre el 4 y 5 de octubre. No es así. Afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente se tiene: 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas lamentables. En términos del interpretación científica: son cada vez menos por día. No hubieron más 2,700 defunciones”, expuso.

Detalló que los decesos registran un promedio de 300 casos diarios, por tanto la cifra de 2 mil 789 sólo representa el momento en el que se presentó este dato.

Informó que debido a una reclasificación que permite una estadística más robusta sobre los casos de contagios y decesos por coronavirus, ésta ha sido interpretada de manera errónea.

“Si usted está expuesta a información que dice que se ajustaron cifras y hay un nuevo récord de defunciones tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que hace ver algo que no ocurrió que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así, lo que tenemos es una reclasificación que permite una estadística más robusta”.