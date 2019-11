DESCARTAN DESPIDO DE INSTRUCTORES EN ICATCAM

Luego de afirmar que el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Campeche no pretende despedir a ninguno de los instructores que brindan cursos de capacitación, su director Domingo Berzunza Espinola, aclaró que no son trabajadores del Instituto que tengan base laboral, sino que son eventuales, y sus ingresos están en función del número de clases que impartan y de alumnos con los que cuenten.

En conferencia de prensa a la que convocó para precisar las normas que rigen al Instituto y bajo las cuales se rigen los instructores, Berzunza Espínola señaló que de los más de 300 con brindan sus servicios, solo poco más de 80 se niegan a aceptar las reglas establecidas y que exigen un mínimo de estudiantes a los que imparten sus conocimientos.

Indicó entre las acciones que se implementan está la homologación de criterios de asignación de obras en múltiplos de seis, es decir, “que cada facilitador –instructor-, por cada seis horas que tenga, tiene que dar clase a un grupo de 15 personas”. El tope son 30 horas a la semana con cinco grupos y 75 personas, por lo que su ingreso está en función de grupos y cursos que imparten.

Añadió otra de las acciones es la diversificación del catálogo de cursos y evitar la saturación de la oferta educativa y, al mismo tiempo, dar atención a sectores prioritarios y que representan mayores niveles de ingreso, además de la implementación de un programa de reconversión con el que se pretende incorporar a la misma plantilla de facilitadores en otros cursos que tengan mayor pertinencia y más demanda en el mercado.

-No hay ni podrá haber despidos injustificados y no hay incremento en los precios de los cursos, por el contrario. En los planteles el curso pasa de 100 a 83 pesos mensuales, un 17 por ciento menos y en los extramuros, de 50 a 40 pesos mensuales, un 20 por ciento de reducción y puntualizó se hace así en seguimiento al mandato entre otros a la Junta de Gobierno del Instituto y a instrucciones precisas del Gobernador para dialogar, reuniones en las que ha estado presente personal de la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado, de la Procuraduría estatal de la Defensa del Trabajador, de la Secretaría de Gobierno y la propia Katia Meave Ferniza, delegada de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, entre otros.

Berzunza Espínola indicó este año se hizo un ajuste salarial a la plantilla administrativa con una reducción del 30 por ciento de las percepciones que recibe cada trabajador.

Puntualizó las acciones entran en vigor a partir del primero de enero próximo por lo que no hay despido alguno y no lo habrá y el ingreso que reciben va de acuerdo al número de grupos y horas que imparten; si no se logra la conformación de un mínimo que requiere cada grupo, no se da el curso.

Indicó hay saturación en cursos artesanales, con más del 50 por ciento y citó como ejemplo Calkiní donde hay 40 instructores, por lo que se trabaja para su reconversión y dar clases en otro campo formativo, con mayor demanda y campo laboral. El servicio que brindan está en función de la demanda que se registre sobre los conocimientos que ofrecen.