Desde el hospital, Donald Trump pide a sus seguidores votar por él

Aunque se encuentra hospitalizado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado de hacer política ya que desde la cama de su hospital

vía Twitter está pidiendo el voto.

Alrededor de las 6:30 horas, Trump empezó a tuitear mensajes cortos y todos en mayúsculas en los instaba a sus seguidores a votar por él mencionando lemas de su campaña y supuestos logros de su gestión.

“Paz a través de la fuerza (traer a nuestros soldados a casa)”, “Proteger la segunda enmienda (que defiende el derecho a las armas)”, “Combatir a los medios de comunicación corruptos y falsos”, “Un cuidado sanitario mejor y más barato”, publicó Trump.

“Provida, ¡votar!”, “Reducción masiva de regulaciones, ¡votar!”, “Fuerza espacial, ¡votar!”, “El Ejército más fuerte, ¡votar!”, “Mayor recorte de impuestos que nunca y otro por venir, ¡votar!”, “Libertad religiosa, ¡votar!”, “Ley y orden, ¡votar!”, fueron algunos de los tuits de Trump.

BIGGEST TAX CUT EVER, AND ANOTHER ONE COMING. VOTE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020