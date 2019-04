DESMIENTEN LLEGADA DE AEROLÍNEA VOLARIS EN TRES MESES

El secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, desmintió la llegada de la línea aérea “Volaris” a Campeche, tal y como lo anunciara el alcalde Elíseo Fernández Montufar en fecha reciente.

Agregó se reunió con funcionarios de la empresa aérea, quienes le aclararon existe la intención de venir a Campeche, pero de hacerlo no sería en los próximos tres meses, como dijo el alcalde de Campeche, sino a fin de año e, incluso, en el 2020.

Lo anterior en conferencia de prensa en Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, en la que señaló siempre se buscan más vuelos pero el número de habitantes de la ciudad capital es un factor determinante y añadió que ante este anuncio “somos muy cuidadosos”.

Tenemos varias gestiones con otras empresas que están viendo los números de Campeche.

El lunes pregunté qué tan cierto es la llegada de Volaris y la respuesta fue que hay la intención pero el miércoles pasado les informaron no les llegarán algunos aviones que eran para aperturar nuevas rutas.

Reiteró tienen la intención pero no será en el segundo trimestre del año sino para el 2020.

Manos Esparragoza destacó que con seis meses de anticipación se tiene que hacer la promoción.

Manifestó le señalaron tiene que haber ciertos compromisos de las autoridades municipales y estatales.

“Fui muy claro que si se trataba de inyectar recursos ya estuvieran varias aerolíneas aquí y en mayo o junio nos harán llegar las intenciones de la empresa”, concluyó.