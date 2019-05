DESORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA FEDERAL FRENA INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Daniel León Cruz, presidente municipal de Champotón, señaló que la falta de organización administrativa del Gobierno Federal, frenan la realización de obras a los gobiernos municipales, porque muchas dependencias federales no han liberado el ejercicio de sus recursos.

-Hay un atraso del Gobierno Federal en su organización pues la en la estructura que están armando aún no se ven consolidadas y nos causa importante atraso porque no podemos gastar el dinero en obras con inversión cien por ciento del municipio, porque si llegan los dineros federales, no podrán cubrir la aportación que les corresponde.

-No tendremos dinero para los paripazos; estamos guardando el recurso para cuando el Gobierno Federal abra las ventanillas oficialmente para la mezcla de recursos y podamos multiplicar lo que tenemos y hacer más obras para el municipio.

Dijo también que en el caso del FAIS, es un recurso que ha llegado puntualmente, y aunque se tiene en las cuentas del Ayuntamiento, no se pueden ejercer totalmente pues están en la espera de los paripazos.

-De las mezclas para poder potencial el recurso. Hacemos algunas obras prioritarias de agua potable, algunas pavimentaciones y electrificación pero no puedo tocar la mitad del recurso que tenemos porque estaría condenando a que ahí nos quedemos.

Señaló el atraso es de tres meses y que esperan que en el mes de agosto ya esté porque después de esa fecha, sería muy complicado su ejercicio pues hay que hacer licitaciones y los dineros deben ejercerse antes del mes de diciembre.

Comentó que el FAIS de Champotón comprende 92 millones de pesos, ejercerá 40 millones y guardará 50 para las mezclas que se puedan hacer con recursos federales a través de las diferentes dependencias.